Обзор онлайн казино Vavada

Online casino Vavada основано в 2017 году. Проект имеет лицензию Кюрасао. По данной лицензии работают многие азартные клубы. Casino подкрепляет честность лицензионным софтом, круглосуточной службой поддержки, быстрым реагированием на жалобы. Большинство споров решаются в пользу игроков.

За несколько лет гемблеры по достоинству оценили площадку. Компания занимает место в ТОПах и продолжает развиваться, вводя новые турниры. акции, увеличивая лояльность и влияние на международных рынках.

Регистрация

Процесс регистрации занимает 1 минуту. Нужно ввести:

логин – номер телефона или электронную почту;

пароль.

Это всё! Процесс регистрации Vavada на этом заканчивается, остаётся заполнить профиль и перейти к досугу. Верификации при этом не нужно. Компания уважает право гемблеров на анонимность. Главное вести честную игру, соблюдать правила, использовать только свои платёжные методы, не создавать дубликатов.

Ассортимент игр

Игровые автоматы удивляют своим разнообразием и количеством. Портал вмещает 4000+ развлечений от 41 провайдера. Весь софт лицензионный, от известных разработчиков с мировым именем. Здесь вы найдёте слоты от NetEnt, iSoftBet, Endorphina, Red Tiger, BTG и других провайдеров.

RTP от 95%. Уровень отдачи можно видеть в настройках аппарата или коде страницы.

Каталог развлечений удобно разделен по видам: слоты, live-игры, столы.

Слоты – стандартные развлечения, где комбинация на барабанах определяет выигрыш. На официальном сайте casino Vavada имеются автоматы до 6 барабанов, с бонусными играми, мегавейс. Тематики самые разные: мифы, сказки, музыка, пираты, фрукты.

Live-игры – трансляции с живыми дилерами, где крупье ведёт трансляцию в режиме реального времени. Это ещё один гарант честности, потому что разработчики live-игр сотрудничают только с проверенными площадками, которые дорожат клиентами. Им не выгодно заключать контракт с площадками, которые не ценят свою репутацию.

Столы – аналоги классических настольных развлечений, где результаты ставок определяются генератором случайных чисел. В основе игровых автоматов Вавада лежит очень сложный код, который невозможно взломать, изменить, вмешаться в игровую сессию. Здесь нет живых дилеров, зато имеются демонстрационные версии.

Бонусы

Приветственный пакет бонусов Вавада дарит посетителям 100 фриспинов + 100% на первый депозит, что подтверждают отзывы Vavada Online. Фриспины начисляются в слоте Razor Shark, не требуют внесения денег на счёт для активации, а вейджер всего х20. Дополнительная бонусная функция позволит выиграть дополнительные вращения.

Фриспины отыгрываются реальными деньгами. Это стандартное правило для всех площадок. Чтобы отыграть выигранную с вращений сумму, нужно внести деньги на счёт, но учтите, что 100% на первое пополнение увеличивает депозит вдвое! После отыгрыша фриспинов можно активировать второй промокод Вавада. На бонусном балансе дублируется сумма депа, деньги можно расходовать на ставки, вейджер х35.

На все бонусы действует ограничение по времени – 14 дней с момента начисления.

Многоуровневая политика лояльности предназначена для поощрения за активность. Чем выше статус, тем больше бонусов Vavada может получить пользователь. Кроме бездепозитных подарков, у гемблеров повышаются лимиты выводов, появляется персональный менеджер, открываются доступы к турнирам с увеличенным призовым фондом от 50 000$.

Стоит отдельное внимание уделить кэшбэку – компенсации игрокам за проигрыши. К сожалению, игрокам везёт не всегда. Фортуна очень изменчива, поэтому в азартных играх неизбежны проигрыши. Чтобы компенсировать потерю, Vavada casino online 1-го числа каждого месяца возвращает игрокам 10% от проигранных за месяц средств. Компенсация начисляется в виде бонуса с вейджером х5, никаких дополнительных денег вносить не нужно, бонус можно отыграть за его собственный счет.

Данный формт введён не специально. Он помогает пользователям вновь сыграть в аппараты, а также получить гораздо больше первоначальной суммы! Многие игроки пишут, что благодаря кэшбэку вывели гораздо больше денег, чем было изначально. FAQ страница, которая отвечает на большинство первоначальных вопросов пользователей.

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Vavada Ludanchik Россия Игры всегда работают, слоты дают, жаловаться не на что. За два года игры вышел в плюс, отыгрался в этом заведении и иду на отыгрыш за другие. Из-за этого перестали давать бонусы, потому что я в плюсе, но это не такая большая потеря. Всё равно беру промокоды в соцсетях, участвую в розыгрышах, турниры очень помогают. Начиная игру в вавада даже не думал, что так повезет 5 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Prime Украина Жаль что бонусов мало дают, а промокоды вавада быстро разбирают. Я делаю не такие частые депы, но играть тут мне нравится. Всё равно хочется чтобы промики давали почаще. Хотя учитывая их вейджеры отыграть не так уж и сложно, на других площадках они от 40, тут средний вагер 20. По крайней мере мне когда начисляли бездепы, то было 3000х20. Увы не отыграл, но был близок к этому 5 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada EvaGreen Россия Все круто, нечего добавить, но хочется больше турниров, мне мало. Особенно для низких рангов, потому что очень много для золота и платины, я редко когда поднимаюсь выше серебра, хотя обычно в серебряных турнирах близок к призерам. В низких статусах много конкуренции, но всё равно испытать удачу и бесплатно покатать с шансов что-то выиграть это круто. Администрация, если вы это читаете, добавьте пожалуйста ещё турниров, они крутые! 4 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Player93257 Россия Vavada популярное казино поэтому доверяю только ему. Не подвело. Бонусы, выводы всё как описывали. Техподдержка работает на уровне, отвечают кратко и содержательно, вежливо. Обращаюсь не часто, чисто ради бонусов. Иногда дают, иногда нет. Не знаю как рассчитывают, но сумой ещё ни разу не обидели, стабильно от тысячи дают и выше. Промокоды в соцсетях тоже забираю, они небольшие отыграть легко. 5 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Alisher Украина Ещё нигде так быстро деньги не выводили, за пол часа кэш пришел, сижу в плюсе. Не знаю надолго ли, всё равно потом сюда вернусь. Мне здесь всё нравится – сайт удобный, нет кучи ненужных разделов, не бегаешь по сайту как сумасшедший и не ищешь информация. Всё в одном месте находится или просто в чат написал и тебе ответили. Очень удобно. Никаких сложностей и подводных камней, захотел вывести – вывел от тысячи, захотел отыграть бонус – пошел отыгрывать в слотах, никаких коэффициентов и лишней математики. 5 ★ ★ ★ ★ ★ Vavada Big Name Россия Друг рассказал про казино, теперь только здесь играю, в остальных заблокировался. Там мне не нравилось, что долго выводят или обманывают с бонусами, слишком сложные системы по отыгрышу, начисления, большие вейджеры или короткие слоты. На отыгрыш и получение бонусов буквально байтили, чтобы как можно скорее отыграл один и взял другой, по итогу вливаешь кучу денег и остаёшься в огромном минусе. Здесь никто не гонит, играешь в своём темпе. Да есть ограничения, но они не торопят. 4 ★ ★ ★ ★ ★